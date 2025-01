Della vita sentimentale di Wanda Nara si continua a parlare praticamente in ogni trasmissione argentina. Angel de Brito ha rivelato altre news

Della vita sentimentale di Wanda Nara si continua a parlare praticamente in ogni trasmissione argentina. Angel de Brito ha rivelato che l'imprenditrice sarebbe stata infedele al marito con un ex giocatore del Boca Juniors. La relazione sarebbe avvenuta dopo il tradimento di Icardi con la China Suarez. Nel programma in streaming condotto da de Brito si è parlato proprio di questo: CONTINUA A LEGGERE