Antonio Cassano ha raccontato recentemente la sua personale esperienza in uno dei tanti ristoranti di Salt Bae . I locali sono diventati famosi per lo chef turco, Nusret , che sparge il sale sulla carne con una esibizione particolare. L'ex giocatore di Roma e Inter ha portato la famiglia a cena in Grecia questa estate, ma l'esperienza lo ha lasciato decisamente insoddisfatto.

A Viva El Futbol ha raccontato come si è svolta la cena, facendo impazzire dalle risate sia Nicola Ventola che Lele Adani. “Lasciamo stare Nusret. Siamo andati in Grecia e abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere. È arrivato un conto di 880 euro. Chiamo il cameriere e dico amico mi sa che hai sbagliato. Invece mi rispose che quello era realmente il mio conto ed erano 220 euro a testa”. Una cifra importante, che è sembrata spropositata all'ex calciatore. “In inglese ci hanno chiesto come ci siamo trovati – ha raccontato Cassano spiegando di aver risposto prontamente a quella domanda -. Benissimo non ci verremo mai più”.