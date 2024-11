I fratelli Esposito ristrutturano il campetto sotto casa e lo regalano alla città

Da Cronache di Spogliatoio arriva il racconto dell'iniziativa dei fratelli Esposito per la loro città, Castellammare di Stabia. I tre fratelli, Salvatore, Sebastiano (di proprietà Inter e in prestito all'Empoli con diritto di riscatto) e Francesco Pio (in prestito dall'Inter allo Spezia, dove gioca anche suo fratello maggiore Salvatore) hanno ristrutturato il campetto sotto casa, che era ormai degradato, dove hanno tirato i primi calci ad un pallone e lo hanno donato ai giovani della città. "Un gesto per donare un nuovo spazio alla comunità e a tutti i ragazzi che sognano di diventare calciatori", si legge nel post del canale.