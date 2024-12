Inter, Lautaro e Calhanoglu ‘on fire’ contro la Fiorentina: ora il talismano…

I toscani sono la vittima preferita anche di Hakan Çalhanoglu in Serie A, grazie a cinque reti in 12 incroci.

Qualità, quantità e forza fisica. È un momento molto positivo per Marcus Thuram che con le sue qualità sta trascinando i nerazzurri in queste settimane. Tikus ha segnato in questo campionato quattro delle sue nove marcature multiple in carriera tra Ligue 1, Bundesliga e Serie A. L'attaccante francese può diventare il terzo giocatore nella storia della Serie A ad arrivare in doppia cifra di reti in una singola stagione realizzando solo marcature multiple, dopo Norberto Höfling nel 1949/50 e Harald Nielsen nel 1962/63.