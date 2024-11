Il fratello di Icardi esulta per la rottura con Wanda: “Finalmente quell’essere disgustoso…”

La famiglia di Mauro Icardi ha espresso alcune reazioni alla separazione tra il giocatore del Galatasaray e Wanda Nara. La sorella Ivana, da sempre in aperto conflitto con la sua ex moglie, ha fatto sapere che lui potrà sempre contare sulla sua famiglia. Anche se da anni lei e Mauro non si parlano. Anche il fratello Guido ha voluto far sapere la sua opinione in merito alla rottura tra Maurito e Wanda. Un'opinione, come era già accaduto in passato, decisamente aggressiva nei confronti dell'imprenditrice argentina... (LEGGI QUI)