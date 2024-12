I tormentati eventi delle ultime ore in Argentina

La guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi non accenna a placarsi. Una guerra che sta toccando vette altissime e che preoccupa l'agente italiano del calciatore, Pino Litterio, e la sua avvocata Valeria De Vellis. A far scatenare le ultime mosse di Wanda sarebbe stata proprio la pratica di divorzio portata avanti da Icardi con la legale De Vellis, che avrebbe sorpreso l'imprenditrice. Nervi tesi, denunce, perquisizioni a Buenos Aires: Wanda e Icardi non si sono fatti mancare proprio nulla. Ecco i tormentati eventi delle ultime ore: LEGGI QUI