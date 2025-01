Con una grande prestazione, l'Inter ha battuto nettamente il Lecce. Al Via del Mare i nerazzurri hanno condotto dal primo al novantesimo chiudendo la pratica in 60 minuti, 4-0 il risultato finale.

Una vittoria importante soprattutto per Simone Inzaghi dal punto di vista delle statistiche. Infatti il tecnico nerazzurro è diventato l’allenatore che ha impiegato meno panchine per raggiungere le 200 vittorie nella storia della Serie A. "200 successi in 332 gare; superato Massimiliano Allegri (200 in 338 partite). Condottiero", il dato di Opta.