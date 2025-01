Inter, tutti i numeri dopo l’1-0 a Venezia: successo nel segno del ‘6’

Il successo al Penzo rappresenta la sesta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, un risultato che non si vedeva da gennaio-marzo 2024, quando i nerazzurri collezionarono ben dieci successi di fila. Ancora più impressionante è il rendimento in trasferta: sei vittorie esterne consecutive senza subire gol. Questo non solo consolida la solidità difensiva della squadra, ma costituisce un nuovo record per il club.

Un dato che stupisce è la costanza nei primi tempi: l’Inter ha concluso in vantaggio o in parità tutti i 27 primi tempi disputati in stagione. Nessuna squadra in Europa può vantare un simile primato, a conferma della capacità della squadra di approcciare le gare con la giusta mentalità.

Per la sesta volta consecutiva, l’Inter inizia l’anno solare con una vittoria in campionato. È un evento storico: mai i nerazzurri erano riusciti a far registrare un simile record. Questo dato, insieme agli altri traguardi raggiunti, rafforza la convinzione che questa squadra possa continuare a sognare in grande.