È stato senza dubbio un attaccante che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’Inter : Roberto Boninsegna compie oggi 81 anni. Con ben 171 gol segnati in sette stagioni, è stato il simbolo di un’epoca, un riferimento per tutti i tifosi e un incubo per ogni difesa. La sua forza fisica dirompente e il suo istinto letale sotto porta lo hanno reso uno degli attaccanti più temuti e rispettati degli anni ’70. Bonimba è stato un campione dal talento straordinario, capace di trascinare la squadra con la sua grinta inimitabile.

Il terzo miglior marcatore di sempre nella storia nerazzurra ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello Scudetto nella stagione 1970/71. In carriera ha poi vinto per ben due volte la classifica dei marcatori di Serie A. Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti, tanti auguri a Roberto Boninsegna. Lo scorso anno Boninba ha festeggiato i suoi 80 anni nell’Inter HQ rendendosi anche protagonista in questa live reaction, commentando alcuni dei suoi gol più belli.