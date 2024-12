"Un ritorno alle origini, anche se stavolta si presenterà da avversario. Oggi per la prima volta Marcus Thuram sfiderà il Parma, la squadra della città in cui è nato il 6 agosto 1997, quando suo papà Lilian indossava i colori gialloblù dopo lo sbarco in Italia avvenuto nell’estate precedente. Una sfida dal sapore a dir poco particolare, nonostante gli anni che sono trascorsi abbiano fatto sbiadire i ricordi di un’epoca in cui il calcio non era ancora nei pensieri di Tikus e nella routine del futuro attaccante nerazzurro". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Thuram verso Inter-Parma.