Protagonista assoluto della gara, Davide Frattesi ha realizzato contro l’Empoli la sua prima marcatura multipla in Serie A. Con i due gol segnati, il centrocampista italiano si conferma come il miglior realizzatore nel suo reparto nei Big-5 campionati europei, totalizzando sei reti in stagione tra club e Nazionale.

BARELLA FA 50

Nicolò Barella raggiunge un importante traguardo personale: con l'assist per il gol di Lautaro contro l'Empoli, il centrocampista sardo arriva a 50 partecipazioni attive in Serie A con la maglia dell’Inter. Un contributo straordinario che si traduce in 16 reti e 34 assist, confermandosi come uno degli elementi più decisivi nello scacchiere di Inzaghi.