Chi è l'arbitro di Inter-Venezia? La designazione completa in vista della sfida di campionato tra nerazzurri e lagunari

L'arbitro di Inter-Venezia, match valevole per l'11ª giornata di Serie A, sarà Maria Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Prenna e Cavallina, il quarto ufficiale sarà Tremolada, VAR dell'incontro Marini, Assistente VAR Chiffi.

Per il fischietto di Livorno si tratta della seconda presenza stagionale dopo Bologna-Udinese dello scorso 18 agosto.

Maria Ferrieri Caputi ha già diretto i nerazzurri a Milano in occasione della sfida contro il Torino, il 28 aprile scorso. La gara. che si concluse 2-0 per i nerazzurri, che è passata alla storia come la prima sfida di Serie A con una terna arbitrale tutta femminile.