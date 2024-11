Lautaro, ennesima dichiarazione social per Agustina: “Ti amo”

Il post condiviso dall'attaccante e capitano dell'Inter per dichiarare ancora una volta il proprio sentimento per sua moglie

L'amore tra loro due è un sentimento che si rigenera ogni giorno. Lautaro Martinez e la sua Agustina sono una cosa sola, vivono in pieno il loro sentimento e non perdono occasione per nuove dichiarazioni d'amore. Lo ha fatto in questi minuti il capitano dell'Inter con un 'Ti amo' che accompagna l'ultima foto postata su Instagram. I due, sorridenti e mano nella mano, passeggiano per le vie del centro di Milano, dove hanno da più un ristorante da più di un anno.