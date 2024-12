Serie A, Inzaghi sfida la Lazio e il suo passato: Inter favorita, le quote

Le quote dei bookmakers in vista della sfida dell'Olimpico, gara valida per il 16° turno del campionato di Serie A

La 16ª giornata di Serie A propone lunedì prossimo un posticipo di assoluto interesse tra Lazio e Inter, appaiate in classifica al terzo posto, con trentuno punti all’attivo (9 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta per entrambe) tre in meno della straordinaria capolista Atalanta. Il fischio di avvio è previsto per le 20:45 per due squadre che, nonostante gli impegni nelle competizioni europee, puntano anche a far bene in campionato.

I biancocelesti sono reduci da tre vittorie significative: 3 a 1 fuori casa contro l’Ajax ieri sera in Europa League, 1 a 0 domenica scorsa a Napoli e, ancor prima, un altro successo di misura sempre contro la formazione di Conte all’Olimpico in Coppa Italia. Il modo migliore sicuramente per dimenticare in fretta la quarta sconfitta stagionale in quel di Parma il 1° dicembre scorso. I nerazzurri, invece, che devono recuperare la gara contro la Fiorentina, sono reduci dall’amara sconfitta maturata al novantesimo in Champions League contro i tedeschi del Leverkusen ma ancor prima da due vittorie in campionato in quel di Verona e a San Siro contro il Parma.