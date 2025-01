L’avversario, il momento del Toro e Barella ovunque: tutto su Lecce-Inter

Diciassettesimo in classifica con 20 punti, a più uno sulla zona retrocessione, il Lecce si presenta alla sfida contro l'Inter dopo essere stato sconfitto per 4-1 dal Cagliari in Sardegna nel turno precedente. Nonostante questo risultato, i giallorossi hanno conquistato 4 punti nelle ultime tre partite, vincendo ad Empoli e pareggiando in casa contro il Genoa: più in generale, 11 dei 20 punti in classifica dei salentini sono arrivati nelle nove partite con Marco Giampaolo in panchina, subentrato a Luca Gotti nel mese di novembre. Con 15 gol segnati in campionato i salentini hanno l'attacco peggiore del campionato: tuttavia nelle ultime nove partite in Serie A il Lecce ha mancato l'appuntamento con il gol solo in due occasioni, contro Genoa e Como. Il capocannoniere stagionale dei giallorossi è il montenegrino Nikola Krstović, autore di 7 gol, sei dei quali arrivati in Serie A.