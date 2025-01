Lecce-Inter, i precedenti: nerazzurri bestia nera, il doppio dato da record

I nerazzurri torneranno in campo in Serie A domenica 26 gennaio alle ore 18:00: i precedenti contro i salentini

Domenica 26 gennaio alle 18:00 l'Inter affronta il Lecce allo stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare nel match valido per la 22ª giornata di campionato.

L'Inter si presenta alla sfida dopo la vittoria casalinga contro l'Empoli, mentre il Lecce è stato sconfitto nell'ultimo turno dal Cagliari per 4-1. I nerazzurri arrivano alla sfida con 47 punti in classifica e una partita da recuperare, mentre i salentini si trovano in 17ª posizione a quota 20, un punto in più rispetto alla zona retrocessione.