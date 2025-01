Lecce-Inter, i gol di Lautaro e Thuram per la caccia alla vetta: le quote

Per non perdere il passo del Napoli capolista, l'Inter è obbligata a vincere domenica pomeriggio alle 18, al Via del Mare, contro un Lecce che non batte i nerazzurri dall'1-0 del 29 gennaio 2012, con rete di Guillermo Giacomazzi. Quote rasoterra per la sesta vittoria consecutiva interista contro i salentini in Serie A, offerta a 1,30 su Golbet e 1,33 su William Hill. Con il pareggio – come cinque anni fa – a 5,25, il segno «1» si gioca a 9,25. L'Over, a 1,61, è in vantaggio sull'Under – uscito tre volte negli ultimi quattro precedenti – indicato a 2,30. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, lo 0-2 per l'Inter, a 7, seguito dallo 0-1 a 7,50. Se l'1-1 – come a gennaio 2020 – è proposto a 10, si sale a 21 per un nuovo 1-0 giallorosso.