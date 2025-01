"Io non faccio il giudice, io ho scelto la canzone. Quella di Emis Killa, come quella di Fedez o Tony Effe, è meritevole di essere su quel palco". Carlo Conti si chiama fuori dalle vicende giudiziarie che hanno sfiorato il rapper - in gara al festival di Sanremo al via l'11 febbraio -, per l'inchiesta ultras di Milan e Inter. "La vicenda non può essere vincolante per me. A me interessa come si comporterà sul palco, il resto non lo devo controllare io", ha aggiunto il direttore artistico del festival.