Lazza ha fatto il tutto esaurito nelle quattro serate al Forum di Milano. Il cantante, grandissimo tifoso del Milan , ha anche contribuito - suo malgrado - ad accendere qualche scintilla in casa rossonera. Venerdì scorso al suo concerto erano presenti ben quattro giocatori del Milan: Theo Hernandez, Calabria, Loftus-Cheek e Camarda . Conceicao non aveva gradito e la sfuriata con Calabria alla fine di Milan-Parma ne è una dimostrazione.

Lazza in clima derby

In una delle sue quattro serate milanesi Lazza ha ospitato sul palco la rapper Anna Pepe. Il rapper milanese non ha potuto fare a meno di notare e commentare la scelta dell'outfit di Anna. Il siparietto che ne è nato ha fatto ridere tutti: Lazza è già in clima derby: LEGGI QUI