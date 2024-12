Pochi giorni fa, Marcus Thuram ha completato il trasloco nella sua nuova casa milanese: un attico piuttosto noto. Come racconta Leggo, si tratta infatti del primo vero nido d'amore dei Ferragnez. L'attico, che ha visto crescere i figli di Chiara Ferragni e Fedez, è stato anche il set della serie "The Ferragnez", che raccontava la vita quotidiana della coppia. In quella casa la famiglia ha vissuto la quarantena per il Covid e la nascita della seconda figlia, Vittoria. Chiara e Fedez si erano poi trasferiti in una nuova casa comprata e ristrutturata insieme.