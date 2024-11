Da un anno a questa parte il podio dei giornalisti più social d'Italia è occupato dagli stessi tre nomi. Salvo poche eccezioni, da 12 mesi sono in vetta alla top 15 dei 'news influencer' più di successo sulle piattaforme online elaborata da Sensemakers per Primaonline. Numeri da capogiro, che spesso superano il milione di like, commenti e condivisioni in totale, ma che possono arrivare fino ai 6,2 milioni di agosto. Dati in parte confermati anche dall'ultimo report, relativo a settembre 2024, seppure i risultati siano in netto calo per via della fine delle Olimpiadi e del calciomercato: ECCO NUMERI E NOMI