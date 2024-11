Wanda-Icardi, ora è guerra: “Maurito ha reagito male allo sfratto, lei lo ha denunciato”

Le notizie che arrivano dall'Argentina in merito alla situazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara non sono delle migliori. L'attaccante argentino è volato a Buenos Aires per trascorrere del tempo con le figlie e verificare i pettegolezzi relativi ad una presunta gravidanza della ex moglie (ora fidanzata con il rapper L-Gante). Maurito si era insediato nell'appartamento di proprietà di entrambi, ma ad attenderlo c'era una brutta sorpresa. Ecco cosa è successo e come la situazione nelle ultime ore è degenerata: LEGGI QUI