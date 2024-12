Secondo SOS Fanta, "lesione di primo grado e dunque stop di circa 15/20 giorni. Retegui salterà sicuramente la Lazio e la semifinale di Supercoppa Italiana con l’Inter, in campionato proverà a tornare con l’Udinese l’11 gennaio; altrimenti il rientro slitterà agli impegni successivi, in cui l’Atalanta affronterà la Juve il 14 gennaio e il Napoli il 18. L’obiettivo dello staff medico di Gasperini è averlo al 100% proprio per le gare coi bianconeri e col Napoli, due big match in chiave scudetto. Prima, non verranno corsi rischi".