Al 20esimo del primo tempo di Atalanta-Empoli, l'attaccante è uscito per un problema muscolare. A rischio la semifinale contro l'Inter

Tegola per l'Atalanta e Gian Piero Gasperini . A undici giorni dalla semifinale di Supercoppa contro l'Inter, gara che si disputerà in Arabia Saudita, i bergamaschi rischiano di dover fare a meno di Mateo Retegui .

Al 20esimo del primo tempo di Atalanta-Empoli, l'attaccante ha chiesto il cambio per un problema muscolare, al suo posto è entrato Nicolò Zaniolo. Non una buona notizia per Gasperini che il 2 gennaio affronterà l'Inter nella semifinale di Supercoppa. Da capire l'entità dell'infortunio, solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà Retegui potranno stabilire i tempi di recupero.