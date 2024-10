Smaltito l'infortunio muscolare accusato nel derby, Nicolò Barella è pronto a rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi e dell'Inter . Un recupero molto importante per i nerazzurri, anche se in sua assenza la squadra ha saputo reagire alla grande, con tre vittorie consecutive. Scrive Tuttosport:

"L’infortunio subito da Nicolò Barella (una distrazione al retto femorale della coscia destra) aveva destato più di qualche preoccupazione. L’Inter arrivava dalla sconfitta nel derby e non poteva permettersi altri passi falsi. La squadra di Simone Inzaghi, però, ha reagito bene: tre vittorie in tre partite contro Udinese e Torino in campionato e contro la Stella Rossa in Champions League. È chiaro, comunque, quanto il numero 23 sia fondamentale per la compagine nerazzurra: senza di lui si può giocare, anche perché l’alternativa Frattesi è di prim’ordine, ma poi, nei momenti clou, c’è bisogno che Barella ci sia".