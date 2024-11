La delegazione della Turchia è atterrata da poche ore a a Podgorica, dove domani affronterà il Montenegro. Intervenuto in conferenza stampa insieme al c.t. Vincenzo Montella, Hakan Calhanoglu ha parlato delle sue condizioni dopo un problema muscolare riscontrato contro il Galles. "Ringrazio il presidente dell’Inter, Marotta, per la sua comprensione. Dopo la partita contro il Galles, hanno contattato direttamente me e il nostro allenatore. Ho deciso di restare qui, ma purtroppo domani non potrò essere in campo. Il vecchio infortunio è tornato ma non è niente di grave. Non ho una lesione muscolare. Spero di essere in campo per la partita contro il Verona".