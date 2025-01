Il giocatore turco dovrà fermarsi per almeno venti giorni in un momento clou per la squadra di Inzaghi

Le condizioni del giocatore turco saranno valutate di giorno in giorno, ma - da quanto raccolto da FCINTER1908.IT - serviranno almeno venti giorni di stop per il recupero. Il giocatore salterà per questo le sfide previste per tutto il mese di gennaio. Si tratta di cinque partite in totale: Bologna, Empoli e Lecce di campionato e Sparta Praga e Monaco in Champions. Il calciatore metterà nel mirino il prossimo derby, quello che si giocherà il due febbraio. Una bella tegola per mister Inzaghi in un momento intensissimo nel quale fare punti sarà importantissimo.