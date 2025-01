Non è la stessa Inter senza Calhanoglu. Per questo il turco lavora con lo staff medico per rientrare il prima possibile

Non è la stessa Inter senza Calhanoglu. Per questo il turco lavora con lo staff medico per rientrare il prima possibile, evitando altre ricadute. Ma in Champions sarà ancora assente.

"Il lavoro di recupero procede senza intoppi, il turco potrebbe tentare di tornare a disposizione già domenica prossima a Lecce. Diversamente, l’appuntamento slitterebbe alla sfida con il Monaco a San Siro che il 29 gennaio chiuderà la prima fase della Champions. L’obiettivo, in ogni caso, resta quello di essere al top per il derby del 2 febbraio. Quel che è certo è che il problema al soleo che ha fermato Calha va trattato con la massima prudenza, e che forzare i tempi sarebbe pericolosissimo: Hakan e lo staff medico nerazzurro lavorano per evitare sprint controproducenti", spiega La Gazzetta dello Sport.