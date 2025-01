Calhanoglu out al 35esimo, affaticamento all’adduttore destro per lui

Al 35esimo del primo tempo della partita di Supercoppa tra Inter e Milan è stato costretto ad uscire Hakan Calhanoglu ed è stato sostituito da Kristjan Asllani . Inzaghi ha perso il suo centrocampista a causa di un affaticamento all'adduttore destro che sarà da valutare nei prossimi giorni in vista della gara di campionato con il Venezia in programma domenica alle 15.

Inzaghi nel momento dell'uscita ha salutato con una smorfia il calciatore nerazzurro che stava guadagnando la panchina. Il turco è una pedina importante per la sua Inter e il tecnico dovrà farne a meno come ha dovuto fare a meno di Thuram già dal primo minuto. Anche per lui un affaticamento che lo ha messo ko.