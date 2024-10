"Dumfries, dopo un inizio di stagione complicato, in antitesi con quello della scorsa stagione dove era davvero tra gli intoccabili di Inzaghi, dovrà nuovamente mostrare il proprio valore in nerazzurro. Per il bene personale e di squadra. E certificare quel rinnovo la cui intesa è stata trovata in linea generale col club di Viale della Liberazione - 4 milioni di euro netti più bonus sino al 30 giugno del 2028 -, per la quale però si attende solo l’espletamento di alcuni dettagli burocratici e la successiva ufficialità".