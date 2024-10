Per Kristjan Asllani botta in allenamento, domani si valuteranno le sue condizioni per capire se potrà partire per Roma

Marco Astori Redattore 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 17:45)

In casa Inter ci sono da tenere d'occhio le condizioni di Kristjan Asllani per la partita di domenica sera contro la Roma. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, infatti, il centrocampista albanese ha preso una botta in allenamento: domani si valuteranno le sue condizioni per capire se potrà partire per Roma insieme al resto della squadra o se dovrà invece dare forfait.

Come da programma, Nicolò Barella rientra dopo la sosta. Il classe 1997 sarà, salvo sorprese, titolare in mezzo al campo. Mancherà però Zielinski. In attacco solita coppia con Lautaro che di ritorno dall'Argentina ha svolto una seduta leggera ma che venerdì tornerà a "caricare" come gli altri. In difesa Pavard è n vantaggio su Bisseck. Stesso discorso sulla destra dove Darmian parte avanti nei confronti di Dumfries. Lo riferisce Sky.