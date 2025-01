Simone Inzaghi fa la conta in vista di Inter-Venezia di domenica pomeriggio. Quello di Yann Bisseck potrebbe non essere l'ultimo ingresso in infermeria prima della trasferta del Penzo, perché esiste anche un'altra situazione da monitorare. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, anche Henrikh Mkhitaryan in questo momento non è al meglio. L'armeno ha effettuato l'allenamento di oggi con i compagni, ma la sua presenza non è scontata contro la squadra di Eusebio Di Francesco, quantomeno dal primo minuto.