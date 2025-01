FCIN1908/ Inter, nuovo stop per Correa? Probabili esami mercoledì

L'argentino sarebbe tornato utile magari anche a gara in corso questa sera ma non è sceso in campo per un affaticamento

Sembrava fosse in ballottaggio con Taremi per una maglia al fianco di Lautaro, almeno fino a un certo punto. Poi Simone Inzaghi ha scelto l'iraniano e Correa si è accomodato in panchina, anche a causa di un affaticamento trapelato dal ritiro nerazzurro che gli aveva impedito di allenarsi al meglio alla vigilia. Ma come sta in questo momento l'argentino?

Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, l'affaticamento di cui si è parlato non si è ancora riassorbito. Al rientro in Italia, molto probabilmente nella giornata di mercoledì, potrebbero arrivare anche gli esami strumentali per chiarire l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Un problema in più per Simone Inzaghi, che proverà a capire anche le condizioni di De Vrij (problema ai flessori per stessa ammissione dell'allenatore nerazzurro). La speranza è che Thuram sia a disposizione già col Venezia domenica.