Sky – Calhanoglu sembra essersi fermato in tempo. Acerbi, obiettivo Juve

«Crediamo che Calhanoglu si sia fermato in tempo e potrebbe partire martedì per la trasferta di Champions contro i Young Boys». Su Skysport il punto sugli infortunati dell'Inter dopo l'uscita in anticipo dal campo prima del turco e poi di Acerbi, uno per una contrattura ad un adduttore e l'altro per una contrattura ai flessori. Andrea Paventi ha spiegato il momento dei nerazzurri dopo la partita con la Roma e in vista dei prossimi impegni, quello di CL di mercoledì sera e quello di domenica prossima contro la Juventus.

Per quanto riguarda il centrale di difesa l'obiettivo è recuperarlo per la Juve ma non sarà facile. In miglioramento Zielinski dopo l'elongazione rimediata in Nazionale e Asllani per la botta rimediata con l'Albania verrà valutato domani alla Pinetina in vista delle prossime gare.