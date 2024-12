Niente Supercoppa Italiana per Acerbi, Pavard e Di Gennaro. E' questa la decisione presa da Simone Inzaghi, che non porta i tre infortunati a Riad per semifinale ed eventuale finale. Scrive in merito Tuttosport: "I tre calciatori nerazzurri non si imbarcheranno infatti sul charter che oggi, intorno alle 14.30, partirà dallo scalo privato di Malpensa per portare l’Inter a Riad e che atterrerà intorno alle 21.30 ora locale (il fuso orario recita + 2 ore rispetto all’Italia). Terzo portiere a parte, il cui rientro è previsto nei prossimi mesi, i due difensori infortunati, oltre al personalizzato che svolgeranno questa mattina ad Appiano Gentile, avrebbero svolto solo altre due sedute di allenamento in Arabia Saudita.