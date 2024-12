Dopo la sfida di Champions persa in casa del Bayer, l'Inter si prepara per la gara di lunedì sera all'Olimpico con la Lazio. Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Acerbi , il difensore non ha recuperato dall'infortunio muscolare.

"Acerbi preoccupa L’Inter è ripartita ieri mattina intorno alle 11 e a mezzogiorno era già a Malpensa: sarebbe stato comunque un giorno di riposo per tutti, ma questo trambusto non ha aiutato comunque nella preparazione psicologica del match contro la Lazio. E per Inzaghi prosegue pure l’emergenza difesa: Francesco Acerbi, che pareva recuperato, ha risentito martedì in allenamento lo stesso fastidio che aveva avvertito a Verona. È l’elongazione al bicipite femorale della coscia destra che ritorna e preoccupa. Non ci sarà contro la sua ex squadra e sarà visitato oggi, alla ripresa assieme ai compagni", scrive La Gazzetta dello Sport.