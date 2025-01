Come premesso, il ritorno di Mkhitaryan, allargherà le scelte in mezzo al campo. Ma è scontato che non si correranno rischi nemmeno sul suo conto. Vale a dire che, magari, contro l’Empoli giocherà uno spezzone, con l’obiettivo poi di tornare dall’inizio, in Champions, nella trasferta in casa dello Sparta Praga. In Europa, invece, Correa non può giocare, essendo fuori lista. E, finora, ha giocato pochissimo anche in serie A. Certo si è fermato quando poteva essere utile, ovvero in concomitanza con il mini stop di Thuram”, si legge.