Lazio, problemi per Tavares: fastidio al ginocchio, previsti accertamenti

La sosta per le nazionali rischia di costare cara alla Lazio. Dopo il caso Dia, con il caso di malaria prima confermato dalla federazione del Senegal e poi i successivi esami svolti a Dakar ad indicare la negatività del giocatore, la società biancoceleste si trova a fare i conti con le condizioni fisiche non ottimali di Nuno Tavares.

L'esterno biancoceleste sarà sottoposto a esami medici entro la giornata di domani al fine di valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio che ha subìto con la propria nazionale. Il portoghese, infatti, ha accusato un problema nell'ultimo allenamento e, tornato in Italia, sarà sottoposto a controlli da parte dello staff medico biancoceleste per accertare l'entità del problema e capire se potrà essere a disposizione di Baroni per la sfida contro il Bologna o meno.