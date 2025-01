Giampaolo: “Regalati due gol, ma valori differenti. La qualità dell’Inter…”

L'allenatore del Lecce ha analizzato la sconfitta per 4-0 della sua squadra al Via del Mare contro l'Inter

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha analizzato la sconfitta per 4-0 della sua squadra al Via del Mare contro l'Inter di Simone Inzaghi, nella sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A.

"Fatta la dovuta premessa della differenza di valori, devi scegliere come giocartela. Abbiamo deciso di aggredirli stando alti con un atteggiamento positivo dentro la partita. Ci è costato come ci sarebbe costato alzare il fortino e giocare bassi. Fare una partita passiva non mi piaceva. Peccato perché il primo gol è stato un errore tecnico, abbiamo perso quella palla in maniera leggera, così come il secondo. Tra i due tempi ho detto la squadra di mantenere un atteggiamento positivo, che se avessimo avuto la bravura e fortuna di fare un gol sarebbe cambiato tutto. Nel secondo tempo siamo partiti bene, poi il terzo gol ha chiuso la partita. Poi devi essere bravo a far tante cose...".