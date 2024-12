Fischi per Zlatan Ibrahimovic a San Siro. Nel corso della festa per i 125 anni del Milan, l’ex calciatore e ora Senior Advisor è stato beccato dai tifosi rossoneri. Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Genoa, Ibra ha parlato ai microfoni di DAZN:

In futuro giocatori di questo Milan tra le leggende?

"Il mister cerca una reazione, soprattutto dopo una partita così. Quel che ha detto in pubblico lo ha detto anche in privato. Se ero calciatore reagivo, perché se l'allenatore non è contento devi fare di più. Noi siamo d'accordo con lui, la squadra deve fare di più e dobbiamo spingere affinché faccia di più".