Buone notizie per Inzaghi in vista del prossimo appuntamento. L'Inter scenderà in campo venerdì sera a San Siro con il Parma e il tecnico potrà contare sul rientro tra i convocati di Carlos Augusto. Ancora non al 100%, invece, Acerbi.

Come riporta Sky Sport, "Nell’allenamento odierno è tornato a lavorare con i compagni Arnautovic. Carlos Augusto ha fatto quasi tutto con il gruppo ed è recuperato per il Parma, Acerbi ha alternato il lavoro in palestra e in campo e rimane dubbio per venerdi. Terapie per Pavard".