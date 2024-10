L’esterno si è infortunato in Champions contro lo Youn Boys e dovrà stare ai box per circa un mese

Dopo Acerbi e Calhanoglu, infortunatisi contro la Roma, l’Inter perde un altro giocatore. Durante il secondo tempo di Young Boys-Inter Inzaghi è stato costretto a sostituire Carlos Augusto per un infortunio muscolare.

Il brasiliano ha sostenuto oggi gli esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento un risentimento ai flessori. Rispetto ad Acerbi e Calhanoglu, Carlos Augusto dovrà stare fuori per un periodo maggiore. Secondo quanto riportato da Sky Sport è ipotizzabile un suo rientro in campo per la metà di novembre.