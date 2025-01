"Un piccolo sorriso per Inzaghi, in un momento in cui gli infortuni non mancano in ogni reparto. Mkhitaryan vede il rientro in campo per la partita di domenica con l’Empoli. L’armeno ha dato buoni segnali nelle ultime ore, il guaio muscolare all’adduttore della coscia sinistra è in via di risoluzione. È probabile, al netto di nuovi stop ovviamente non preventivabili, che per la prossima gara di campionato il centrocampista sarà a disposizione di Inzaghi. Per il tecnico è una buona notizia, in un reparto che fino alla fine del mese dovrà ancora fare a meno di Calhanoglu. Ed è una buona nuova soprattutto in ottica Champions League, considerato l’impegno della prossima settimana a Praga, in un match che l’Inter non può assolutamente sbagliare. Stasera intanto, per tamponare l’emergenza in mezzo al campo. Inzaghi ha preallertato Mattia Zanchetta, centrocampista figlio dell’Andrea tecnico della Primavera", sottolinea La Gazzetta dello Sport.