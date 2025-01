FCIN1908 / Taremi non recupera per Inter-Monaco: è out! Obiettivo derby

Come appreso da FCIN1908.it, Mehdi Taremi questa sera non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Monaco: ecco il motivo

Alessandro Cosattini Redattore 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 18:52)

Come appreso da FCIN1908.it, Mehdi Taremi questa sera non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter-Monaco di Champions League.

Il motivo? Il persistere del problema addominale che ieri lo ha costretto a lavorare a parte e non in gruppo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Taremi recupererà per il derby. È questo il suo obiettivo per il rientro in campo.