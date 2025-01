UFFICIALE – Napoli, Conte perde due titolari per la trasferta di Firenze

L'allenatore azzurro dovrà fare a meno di due calciatori determinanti per il suo gioco e per gli equilibri di squadra

Antonio Conte dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano in Fiorentina-Napoli. Lo aveva annunciato in conferenza stampa, prima della conferma del club con il consueto bollettino medico. Si legge infatti sul sito degli azzurri:

"Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell'allenamento odierno. Politano è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra". Tegola non da poco, dunque. Da capire in che modo Conte sceglierà di sostituirli.