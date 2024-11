Vicario ha rivelato di aver giocato nell'ultima partita, quella vinta contro il Manchester City, con la caviglia infortunata. "Sono deluso di non poter aiutare la squadra per un po'- ha detto ancora Vicario- Un grazie enorme ai medici e allo staff. L'operazione è andata bene". Ora lo aspetta il periodo di recupero, si parla di tre mesi lontano dai campi, in cui "lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie ai fan degli Spurs per tutto l'affetto. Ci vediamo presto in campo".