"Oggi, al rientro ad Appiano, Zielinski sarà valutato dallo staff medico nerazzurro e gli esami strumentali faranno chiarezza sul problema muscolare al bicipite femorale che lo ha fermato durante il 3-3 con la Croazia a Varsavia. E la speranza in casa interista è di scongiurare il rischio di perdere Piotr. Anche perché il prossimo miniciclo di partite — Roma, Young Boys e Juventus racchiuse in un fazzoletto di sette giorni — non concede grandi margini di manovra: se il fastidio accusato l’altra sera dovesse tradursi in un guaio muscolare, di tempo per recuperare ce ne sarebbe oggettivamente pochino", aggiunge Gazzetta.