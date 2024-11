Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Nicola Amoruso, ex calciatore, ha parlato così di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: "Sono entrambi fondamentali per le loro squadre, ma hanno caratteristiche diverse. Lautaro è già da tempo negli automatismi della squadra, mentre Lukaku è arrivato un po’ tardi e deve ancora conoscere i compagni. Ci aspettiamo tanto dal belga, ma lui deve capire che dev’essere fondamentale non solo quando fa goal, ma anche quando non fa goal. Non bisogna vivere di facili entusiasmi, ma non si può nemmeno andare in depressione dopo una sconfitta.