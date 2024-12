"Non ci voglio assolutamente pensare. Sto molto bene qua e lavoro per rimanere a Madrid il più possibile". Carlo Ancelotti ha parlato a 'Radio anch'io Sport' di un eventuale futuro sulla panchina della Roma. Il nome del tecnico del Real Madrid é stato ventilato anche da Ranieri: "Claudio è un amico, sta facendo molto bene alla Roma e sono molto contento, sono molto legato alla Roma: non posso scordare gli anni che ho passato lì da giovane - ha risposto Ancelotti -. Roma è sempre un ottimo ricordo. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, adesso sto bene qua e non voglio pensare a quello che sarà il mio futuro.