Marco Andreolli non ha dubbi. Il 2024 dell'Inter è stato un anno "da incorniciare". L'ex giocatore nerazzurro ne ha parlato a Inter TV: "Ci sono stati momenti incredibili e pazzeschi. Un cammino che è stato continuo e importante. L'Inter chiude l'anno con una trasferta delicata. Un ultimo impegno prima della trasferta in Arabia. Bisogna chiudere questo anno meraviglioso nel migliore dei modi. La squadra di Inzaghi sta mostrando una costanza nel rendimento. Ha ritrovato una mentalità vincente e importante. Tutto il gruppo squadra sta rendendo al massimo. Anche chi gioca in ruoli differenti e chi ha potuto riposare meno. La condizione fisica e mentale è notevole. Le rotazioni hanno permesso all'Inter di Inzaghi di essere sempre competitiva. Bisogna dare continuità, in questo momento".

"Il Cagliari vive delle difficoltà ma riesce sempre a reagire. E quando incontra squadre importanti come l'Inter trova sempre le motivazioni per mettere in campo le proprie qualità. Nicola si aspetta grande intensità dai suoi, quindi bisognerà affrontarli con grande concentrazione. In serie A tutte le sfide sono difficili. Thuram è esploso con i numeri e con le giocate dentro l'area di rigore, con i gol, nel riuscire ad essere ancora più decisivo. Tutti siamo rimasti impressionati dal suo essersi integrato in maniera perfetta dal primo istante in cui ha vestito i colori nerazzurri. Negli ultimi mesi è definitivamente esploso con i numeri da attaccante vero. È uno degli attaccanti più forti d'Europa. Difficile trovare giocatori così determinanti in area di rigore e così bravi ad aiutare la squadra. Si è incastrato in maniera perfetta nello spartito nerazzurro. Lautaro ha talmente tante qualità oltre a quelle realizzative... non vive solo per il gol, ma per il bene della squadra", ha concluso Andreolli a Inter TV prima di Cagliari-Inter.